لاسات: “كنا قادرين على تحقيق الفوز أمام اتحاد خنشلة لكن..”

اعتبر مساعد مدرب اتحاد العاصمة، محمد لاسات، بأن فريقه ضيع فوز في المتناول، في مواجهتهم الأخيرة ضد اتحاد خنشلة.

وصرح لاسات، عقب هزيمتهم بهدف دون رد، أمام اتحاد خنشلة: “المبارة كانت في متناولنا، وكنا قادرين على الفوز، كوننا كنا متحكمين في الأمور”.

كما أضاف: “في آخر المباراة أجرينا تغييرات اجبارية كون لاعبينا لم يتمكنو من انهاء هذه المباراة بسبب الريتم، رغم ذلك علينا مواصلة العمل”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، انهزم أمس الأربعاء، بنتيجة هدف دون رد، أمام مضيفه اتحاد خنشلة، ضمن الجولة الـ28 من البطولة المحترفة.