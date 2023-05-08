لاسات: “مباراة المغرب صعبة لكن شبان منتخبنا لديهم مستوى جيد”

تحدث المدرب الوطني السابق لمنتخب أقل من 20 عاما، محمد لاسات، عن المنتخب الوطني للناشئين، ومباراتهم المقبلة أمام المغرب ستكون صعبة.

وصرح لاسات “للنهار”: “المنتخب الوطني للنائشين يبلغ للمرة الثانية هذا الدور من منافسة أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما”.

كما أضاف: “مباراة الربع نهائي أمام المغرب، ستكون صعبة من الناحية الذهنية، لكن فنيا، منتخبنا برهن في هذه الدورة بأنه يملك مستوى”.

وتابع محمد لاسات: “تقنيا وفنيا بإمكان منتخبنا تقديم ما هو أفضل، لكن عليهم التحلي بالهدوء اللازم يوم المباراة”.