لاسات: “مجبرون على تحقيق نتيجة ايجابية امام اتحاد العاصمة”

اعتبر المدرب المؤقت لشبيبة القبائل، محمد لاسات، بأن فريقه مُجبر على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراتهم المقبلة أمام اتحاد العاصمة.

وصرّح لاسات، لتلفزيون “النهار”: “مواجهة اتحاد العاصمة لحساب الجولة الرابعة، تزامنت مع ظروف خاصة نوعا ما بالنسبة لفريقنا”.

كما أضاف: “نحن مجبرون على تحقيق نتيجة ايجابية لتحسين مركزنا في البطولة، وابعاد الشك عن الفريق، واستعادة الثقة”.

وتابع محمد لاسات: “لديّ ثقة في لاعبينا، وأنا متفائل بخصوص مباراتنا أمام اتحاد العاصمة، بالنظر للعمل الذي قمنا به، والامكانيات التي وفرتها الإدارة”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يستقبل اتحاد العاصمة، هذا السبت انطلاقا من السابعة مساءً، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، في قمة الجولة الرابعة من البطولة المحترفة.