لاسات مدربا جديدا لنصر حسين داي

عينت إدارة فريق نصر حسين داي، المدرب محمد لاسات، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للمدرب ناصر زكري.

وأعلنت إدارة النصرية، عن تعاقدها مع محمد لاسات، والذي سيباشر مهامه في تدريب الفريق هذا الأسبوع.

وسيكون لاسات، مرفوقا في مهمته الجديد، بطاقم فني مكون من كل من سمير عليش، كمدرب مساعد، بالإضافة لزهير افراوسن، محضر بدني، وقصي بن مخلوف، مدرب لحراس المرمى.

وتعلق إدارة نصر حسين داي، أمال كبيرة على خبرة محم لاسات، من أجل اعادة النصرية للسكة الصحيحة، وتحقيق أهداف الفريق في الموسم الجاري.