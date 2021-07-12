لاسات :”منذ أول تربص كنت واثقا من نجاحنا في كأس العرب”

أوضح محمد لاسات، مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، بأنه كان واثقا من نجاح أشباله خلال كأس العرب التي أقيمت في مصر، والتي وصل فيها الخضر الى غاية الدور النهائي، والذي خسروه بهدفين مُقابل واحد أمام السعودية.

وصّرح التقني في ندوة صُحفية عقدها بمركز سيدي موسى، صبيحة اليوم الإثنين :”منذ أول تربص مع هذه المجموعة، وأول مُباراة ودية أمام نصر حسين، وجدت بأن الخامة متوفرة والموهبة حاضرة”.

وواصل :”لقد قمنا بعمل كبير في فترة وجيزة، وتحدينا ضيق الوقت، خاصة وأن اللاعبين كانو مُتحمسين للتألق وتقديم أفضل المُستويات الممكنة، تزامنا والتغطية الإعلامية الكبيرة والتحفيز الذي تحصلوا عليه قبل إنطلاق الدورة”.

وشدد الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء الصغار، على ضرورة مواصلة العمل الجاد، والمدروس في قادم الأشهر لكي لا يذهب ما تم تحقيقه في مصر سُدى.