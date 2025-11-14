لاسات: “مهمتي مع فريق مولودية البيض جد صعبة”

تحدث المدرب محمد لاسات، عن التحدي الكبير الذي ينتظره هذا الموسم مع فريقه مولودية البيض، في البطولة المحترفة، معترفا بصعوبة مهمتهم.

وصرح لاسات، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حاليا أنا في مهمة جديدة مع فريق مولودية البيض، وهي جد صعبة، حتى لا أقول مستحيلة”.

كما أضاف: ” فريق البيض يملك الامكانيات المادية اللازمة، والمشكل هو أن الفريق حديث التكوين، حيث تم تسريح 14 لاعبا الموسم الماضي”.

وأردف: “اللاعبين الذين تم استقدامهم لا يملكون ريتم الرابطة المحترفة، باستثناء البعض، على غرار بوحكاك، ومرواني”.

وتابع محمد لاسات: “إذا بلغنا 10 نقاط قبل نهاية مرحلة الذهاب، سيكون أمامنا فترة الميركاتو لتدعم التشكيلة تحسبا لباقي المشوار، وفي حال العكس سيكون علي اتخاذ قرار في مستقبلي مع الفريق”.