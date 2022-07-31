لاسات: “مواجهة تونس كتاب مفتوح للطرفين وهدفنا الدور المقبل”

تحدث مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، محمد لاسات، عن مباراة الربع النهائي لكأس العرب، والتي ستجمعهم بمنتخب تونس.

وقال لاسات، في هذا الخصوص: “هذه المباراة ةتعتبر كتاتب مفتوح بالنسبة للطرفين، فكل منهما يعرف الآخر جيدا”.

كما أضاف الناخب الوطني: “بالنسبة لنا، سنقدم أقصى ما لدينا في هذا الداربي، كوننا نهدف لبلوغ الدور المقبل”.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، يواجه نظيره التونسي، أمسية اليوم الأحد، ضمن ربع نهائي كأس العرب، الجارية بالسعودية.