لاسات: “نتمنى انقاذ موسمنا من خلال التتويج بكأس الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب اتحاد العاصمة، محمد لاسات، أمله الكبير في تمكن فريقه من الفوز في النهائي ضد شباب بلوزداد، والتتويج بكأس الجزائر.
وصرح لاسات، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “دخل منذ أيام في تر
بص تحضيري لنهائي كأس الجزائر، أين عملنا على تحضير لاعبينا من جميع النواحي، خاصة الجانب البسيكولوجي”.
كما أضاف مدرب الاتحاد: “ندرك بأن أنصارنا غير راضون عن مشوار الفريق في المسوم المنقضي من البطولة، ونتفهم ذلك”.
وتابع محمد لاسات: “نتمنى انقاذ موسمنا الحالي، من خلالالفوز في النهائي ضد شباب بلوزداد، التتويج بكأس الجزائر، لانقاذ موسم الفريق”.
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