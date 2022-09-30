لاسات :”هدفنا التأهل رغم قوة المنافسين وهذه مشكلتنا”

أكّد محمد لاسات مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة استعداده لقياددة لاعبيه للتأهل إلى الدور الثاني من منافسة شمال افريقيا.

وقال محمد لاسات في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، :”سنستدعي اللاعبين للدخول إلى الفندق قبل التنقل مباشرة إلى مصر لتنشيط المنافسة”.

وأضاف :”واجهنا مشكل ضيق الوقت وعد التربص لكننا مستعدون للتأهل أمام تونس وليبيا والمغرب”.

كما أردف :”الهدف هو التأهل، ولدينا كل المقومات من اجل الفوز لا غير، سنعمل على التركيز و متأكد مئة بالمئة، من اجل تقديم دورة في المستوى.

وتدخل هذه المحطة التحضيرية في اطار استعداد شبان الخضر للدورة التي ستنطلق يوم 15 إلى غاية 25 أوكتوبر.