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الرياضة

لاسات :”هدفنا التأهل رغم قوة المنافسين وهذه مشكلتنا”

بقلم عزيز طالبي
لاسات :”هدفنا التأهل رغم قوة المنافسين وهذه مشكلتنا”
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أكّد محمد لاسات مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة استعداده لقياددة لاعبيه للتأهل إلى الدور الثاني من منافسة شمال افريقيا.
وقال محمد لاسات في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، :”سنستدعي اللاعبين للدخول إلى الفندق قبل التنقل مباشرة إلى مصر لتنشيط المنافسة”.
وأضاف :”واجهنا مشكل ضيق الوقت وعد التربص لكننا مستعدون للتأهل أمام تونس وليبيا والمغرب”.
كما أردف :”الهدف هو التأهل، ولدينا كل المقومات من اجل الفوز لا غير، سنعمل على التركيز و متأكد مئة بالمئة، من اجل تقديم دورة في المستوى.
وتدخل هذه المحطة التحضيرية في اطار استعداد شبان الخضر للدورة التي ستنطلق يوم 15 إلى غاية 25 أوكتوبر.

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