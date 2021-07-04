لاسات :”هدفنا الفوز أمام السعودية وحمل الكأس”

أكد مدرب المنتخب الوطني للشبان، محمد لاسات، بأن أشباله يسعون لمواصلة مشوارهم المُظفر خلال نهائي كأس العرب، بعد غد الثلاثاء أمام السعودية، والذي سيلعب في العاصمة المصرية القاهرة.

وصرّح التقني الجزائري، خلال ندوة صحفية عقدها منتصف نهار اليوم اليوم الأحد قائلا :”سندخل من أجل الفوز وحمل الكأس والعودة بها الى الجزائر، وفي نفس الوقت مُواصلة التعلم والإستفادة من الخبرات التي إكتسبناها في هذه الدورة المميزة”.

وواصل في سياق مُتصل :”الفوز سيكون للأفضل في نهاية المطاف، ومن ستكون له الغلب فإننا سنقدم له كل التهاني على التتويج“.