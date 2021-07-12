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الرياضة

لاسات: “هذا هو سر نجاح منتخب أقل من 20 عاما”

بقلم كريم.تيغرمت
لاسات: “هذا هو سر نجاح منتخب أقل من 20 عاما”
مدرب المتخب الوطني لأقل من 20 عاما محمد لاسات
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كشف المدرب محمد لاسات الأسباب التي ساهمت في نجاح المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في كأس العرب للمنتخبات.

وصرح لاسات، خلال ندوته الصحفية: “هناك عوامل ساهمت في النجاح الذي حققه منتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في كأس العرب للمنتخبات”.

وأوضح: “الأمر الأول، هو المستوى التقني، الذي أظهره اللاعبون، خلال التربص الذي أجريناه في سيدي موسى، بالإضافة لرغبتهم الكبيرة في النجاح”.

وأضاف: “العامل الثاني، والمهم جدا، هي انجازات المنتخب الأول بقيادة جمال بلماضي، حيث كان ذلك حافزا كبيرا للاعبينا الشبان، من أجل السير على خطاهم”.

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