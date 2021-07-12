لاسات: “هذا هو سر نجاح منتخب أقل من 20 عاما”

كشف المدرب محمد لاسات الأسباب التي ساهمت في نجاح المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في كأس العرب للمنتخبات.

وصرح لاسات، خلال ندوته الصحفية: “هناك عوامل ساهمت في النجاح الذي حققه منتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في كأس العرب للمنتخبات”.

وأوضح: “الأمر الأول، هو المستوى التقني، الذي أظهره اللاعبون، خلال التربص الذي أجريناه في سيدي موسى، بالإضافة لرغبتهم الكبيرة في النجاح”.

وأضاف: “العامل الثاني، والمهم جدا، هي انجازات المنتخب الأول بقيادة جمال بلماضي، حيث كان ذلك حافزا كبيرا للاعبينا الشبان، من أجل السير على خطاهم”.