لاسات: “هزيمة الداربي مستحقة وعلينا العمل أكثر للتتويج بالكأس”

وصف المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، محمد لاسات، هزيمة “الداربي” أمس الجمعة، أمام الغريم مولودية الجزائر، بـ “المستحقة”.

وأبرز لاسات في الندوة الصحفية التي نشطها بعد اللقاء. بأن فريقه يستحق الهزيمة، بالنظر إلى مجريات اللقاء، ولعبه بطريقة دفاعية في المرحلة الأولى، كلفت التشكيلة هدفا.

كما أوضح ذات المتحدث، بأن فريقه تأثر بالغيابات وأيضا بالوضعية النفسية التي يعيشوها اللاعبون. مقابل الثقة التي يتمتع بها نظراءهم من المولودية.

وختم لاسات: “”لم نقم بأي شيء في هذه المباراة.. سنحاول تحقيق نتيجة جيدة في نهائي الكأس أمام شباب بلوزداد ونتمنى استرجاع المصابين”.