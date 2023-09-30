لاسات: “هزيمتنا في خنشلة غير مستحقة وهناك أمور يجب تصحيحها”

أكد مساعد مدرب شبيبة القبائل، محمد لاسات، بأن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة التي مُني بها أمس الجمعة، على يد مضيفه اتحاد خنشلة، بثنائية لهدف، برسم الجولة الـ 3 من البطولة.

وفي ندوة صُحفية عقدها بعد المباراة، قال لاسات: “كنا نستحق الفوز بالنظر إلى المستوى الذي قدمناه في الشوط الأول أو على الأقل التعادل”.

مضيفا: “ما هي إلا بداية الموسم فقط، وهناك أمور يجب أن نصححها، لأننا كنا قادرين على العودة بنتيجة ايجابية من خنشلة، لأننا سيطرنا في الشوط الأول وصنعنا الكثير من الفرص”.

قبل أن يؤكد مساعد بوزيدي، بأن الكناري تعرض لظلم تحكيمي في خنشلة، وقال: “في المرحلة تحصل المنافس على ضربة جزاء، لم أرَ اللقطة من بعيد، لكن حسب المسؤولين لم تكن صحيحة”.

وختم: “أصبحنا بعدها نركض وراء النتيجة، وتركنا المساحات للمنافس، باعتمادنا على الكرات الطويلة، وهذا لم يكن في صالحنا”.