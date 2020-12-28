لاسات يؤكد رضاه عن مردود لاعبيه أمام منتخب السنغال

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، محمد لاسات، رضاه عن مردود لاعبيه في الودية التي جمعتهم بمنتخب السنغال.

وصرح لاسات، لتلفزيون الفاف: “مثل هذه المباريات أمام المنتخب السنغالي، ستسمح بتطوير مستوى الفئات الشبانية لمنتخبنا الوطني.

وأضاف الناخب الوطني: “منتخبنا يضم 15 لاعبا، وهناك على الأقل 9 لاعبين سيشاركون في دورة لوناف المقبلة، والتي تعتبر خطوة ضمن هدفنا الكبير”.

وتابع محمد لاسات: “أنا راض عن مردود لاعبينا خاصة من الناحية الفردية، لكن سنجتمع باللاعبين للحديث عن بعض النقائص التي سجلناها”.

يذكر أن المواجه الودية التحضيرية، التي جمعت أمس الأحد، المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بنظيره السنغالي، بملعب “5 جويلية”، انتهت لصالح الضيوف بنتيجة 1-0.