لاسات يتخذ قرارا حاسما قبل نهائي كأس العرب

كشف مدرب المنتخب الوطني للشبان، محمد لاسات، بأنه وعناصره تفاجؤوا بحجم المُتابعة التي ينالونها من طرف الجماهير الجزائرية، والتي تتابعهم بشكل غير مسبوق بمناسبة كأس العرب المُقامة حاليا في مصر.

وتحدث الرجل الأول في الخضر، للتلفزيون الجزائري قائلا :”لقد قررنا إبعاد اللاعبين عن مواقع التواصل الإجتماعي، والأجواء الموجودة في الجزائر، من أجل السماح لهم بالتركيز على المُباراة النهائية أمام السعودية”.

وواصل في سياق مُتصل :”يجب على اللاعبين التفكير في اللقاء لا غير، من أجل العودة باللقب الى الجزائر، ونحن مندهشون من الدعم الكبير الذي نتلقاه من جماهيرنا، والذي سيكون دافعا قويا بالنسبة لنا رغم أنه يخلق نوعا من الضغط على المجموعة”.