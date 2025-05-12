لاسات يثمّن الفوز على “السياسي” ويشيد بأنصار الاتحاد

ثمّن المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، محمد لاسات، الفوز المحقق أمام شباب قسنطينة، برسم الجولة الـ 25 من البطولة المحترفة.

ونجحت تشكيلة الاتحاد، في قلب تأخرها في الشوط الأول. من اللقاء الذي جرى أمس الأحد، بملعب 5 جويلية 62، بهدف، إلى انتصار بثنائية في المرحلة الثانية.

وأكد لاسات، أن الفريق ضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد، مع الإطاحة بـ “السياسي”. وقال: “حققنا ثلاثة أبعاد ايجابية بعد هذا الفوز، الأول تمثل في وضع حد لسلسلة الهزائم. والثاني العودة بعد التأخر، وهذا سيمنحنا دفعة معنوية قوية”.

وواصل المدرب المساعد للاتحاد في ندوة صحفية نشطها أمس الأحد: “أما النقطة الثالثة فهي أن بعض اللاعبين انتابهم نوع من الشك. وبعد هذا الفوز سيدركون أنهم يملكون إمكانيات وهم قادرون على العودة أكثر قوة”.

كما أبرز لاسات، أن الانتصارات تمنح دفعا معنويا للاعبين والطاقم الفني وحتى الأنصار، مضيفا: “جمهورنا كان في قمة الغضب. وهذا من حقه، ولكن قبل عودتنا في النتيجة وقف الأنصار إلى جانب التشكيلة. لأنهم لاحظوا الرغبة والأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون”.

وختم ذات المتحدث، مثمنا الفوز على شباب قسنطينة: “ستكون انطلاقة مرحلة ثانية بعد مرحلة الشك، لاعبو الاتحاد عانوا معنويا بعد تضييع كأس الكونفدرالية وتعرضهم لـ 3 هزائم متتالية في البطولة، ومثلما تعلمون العدو الأول للاعب كرة قدم هو الشك”.