لاسات يرد بقوة على مُنتقديه

رد محمد لاسات، مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 عاما، على الإنتقادات التي يتعرض لها من بعض الأطراف، التي تُقزم نوعية العمل الذي يقوم به رفقة زملاء الحارس أوناس، المُشاركين حاليا في كأس العرب.

وتحدث لاسات للإذاعة الوطنية في هذا الشأن قائلا :”أشاهد وأقرا بعض التعليقات التي تربط النتائج المُحققة في كأس العرب، بالإمكانيات الفنية للاعبين فقط”.

وأضاف :”أكتفي بالقول فقط، بأنني في الأصل مُدرب لفئة أقل من 17 سنة، وحققت الهدف المرسوم لي من خلال التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وفي نفس الوقت كُلفت بفئة أقل من 20 سنة، وحققت المطلوب مني وهو التوقيع على مُشاركة مُشرفة”.

وختم :”النتائج تتحدث عن نفسها، هذا أفضل رد”.