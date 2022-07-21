لاسات يعلن تشكيلته الأساسية لمواجهة لبنان

أعلن الناخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد لاسات، عن تشكيلته الأساسية التي ستواجه المنتخب اللبناني، في البطولة العربية لأقل من 20 سنة.

وسيواجه الخضر لأقل من 20 سنة، المنتخب اللبناني، بملعب “الأمير سلطان” انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا، في إفتتاح مشوارهم في البطولة العربية، المقامة بالسعودية.

ويتواجد المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في المجموعة الثالثة رفقة لبنان و ليبيا.

وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للفاف، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن تشكيلة الخضر جاءت على النحو التالي: