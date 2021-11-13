لاسات يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة ليبيا

كشف درب المنختب الوطني لأقل من 20 عاما، محمد لاسات، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة ليبيا، ضمن منافسة لوناف.

وشهدت التشكيلة الأساسية، التي كشف عنها لاسات، العديد من التغييرات، وقارنة بتلك التي خاضت المباراة الماضية أمام منتخب مصر.

كما جدد مدرب منختب أقل من 20 عاما، الثقة في بعض الأسماء، على غرار مصالي، بن دريس، تطراوي، وبونعاس.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بنظيره الليبي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة لوناف.

يذكر أن أشبال المدرب محمد لاسات، انهزموا في أول جولتين من هذه البطولة، أمام كل من تونس، ومصر.

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