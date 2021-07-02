لاسات يكشف سر تألق شبان الخضر في مصر

كشف الناخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، محمد لاسات، سر تألق شُبانه في كأس العرب المُقامة حاليا في الأراضي المصرية، والتي تأهلوا فيها للمربع الذهبي، بسيناريوهات مجنونة في كل مرة.

وتحدث التقني للإذاعة الوطنية قائلا :”ما يميز لاعبينا حاليا، هو إمتلاكهم لعقلية عدم الرجوع للوراء، وهو ما يظهر على أرضية الميدان، من خلال رفضهم للهزيمة الى آخر ثانية في كل مرة”.

وواصل في سياق مُتصل :”دخلنا المُنافسة من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ونحن نسير في الطريق الصحيح، خاصة وأننا نُحضر بشكل جيد وكل شيء مُتوفر لنا منذ وصولنا الى القاهرة”.