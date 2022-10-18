لاسات يكشف عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ليبيا

كشف محمد لاسات مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها أمام منتخب ليبيا.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف“، القائمة الرسمية، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية التي حملت اسماء عدد من اللاعبين ابرزهم المهاجم والقائد ياسين تيطراوي.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق انطلاقة مثالية في منافسة شمال افريقيا المؤهلة لكأس افريقيا لأقل من 20 سنة.

كما سيلعب اللقاء بملعب السويس بادارة الحكم التونسي نعيم حسني.

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