لاسات يكشف عن تشكيلته الأساسية في مواجهة مصر

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، حمد لاسات، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة مصر ضمن بطولة “لوناف”.

وشهدت هذه التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها لاسات، مواجهة مصر، أربعة تغييرات، مقارنة بتلك التي خاضت المواجهة الماضية أمام تونس.

وبالمقابل فضل لاسات، اراحة كل من ماسيل أجعودي، بوناس ادريس، ماتوبانزيلا كمال، سارفانتس كازادو نوا.

كما قرر مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، منح الفرصة لكل من تيطراوي، بونعاس، بولبينة، آيت عامر.

وضمت التشكيلة الكاملة التي اختاراها محمد لاسات، لمواجه مصر، كل من:

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الخضر يُخيبون الآمال في إفتتاح دورة “لوناف”

سقط الخضر بثلاثة أهداف لإثنين، في إفتتاح دورة “لوناف”، عند مُلاقاتهم بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء لنظيرهم التونسي. وإفتتح مُحاربو الصحراء باب التسجيل أولا، بعد مرور نصف ساعة من اللعب عن طريق جوراس رحو، ولكن نسور قرطاج عدلوا سريعا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وعاد أشبال المدرب لاسات، بقوة في المرحلة الثانية وهزوا الشباك من جديد بواسطة سيرفوناس كازادو، لينهاروا بعد ذلك. كما إستقبلت شباك الحارس أوناس، هدفين خلال المرحلة الثانية سمحا لأصحاب الأرض التونسيين، بالحصول على النقاط الثلاث.

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