لاسات يكشف عن تشكيلته المعنية بنهائي كأس الجزائر

كشف مدرب إتحاد العاصمة، محمد لاسات، عن تشكيلة فريقه الأساسية المعنية بخوض نهائي كأس الجزائر، أمام شباب بلوزداد.

في المواجهة التي سيحتضنها ملعب “نيلسون مونديلا” بداية من الساعة الخامسة.

وجاء التشكيلة الأساسية لـ”سوسطارة” على النحو التالي: بن بوط، عليلات، عزي،محروز، شتي، بوخنشوش، بن زازة، خالدي، غشة، مريلي، بن عياد.

وأهم ما ميز قائمة الإتحاد، هي إستبعاد البوليفي، أداليد و علي موسي، فيما سجل القائد، سعدي رضواني، عودته لقائمة البدلاء.