لاسات يكشف قائمة اللاعبين المعنيين ببطولة “لوناف”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، عن قائمة اللاعبيين المعنيين بتمثيل الألوان الوطنية، في بطولة “لوناف” المقررة بتونس.

وضمت القائمة التي كشف عنها لاسات، 24 لاعبا، من محليين، ومحترفيين، والذين سشدون رحالهم إلى تونس، يوم غد الأحد.

وسيخوض أشبال لاسات، أول مبارات لهم ضمن هذه المنافسة، يوم 9 نوفمبر الجاري، بمواجهة منتخب تونس، في المبارات الإفتتاحية.

كما سيواجه المنتخب الوطني، كل من منتخب مصر (11 نوفمبر)، موريتانيا (13 نوفمبر)، ومنتخب ليبيا في الـ15 من ذات الشهر.

وظمت القائمة الكاملة للاعبيين المعنيين بهذه المنافسة، والتي كشف عنها محمد لاسات كل من: