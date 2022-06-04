لاسات يكشف قائمة المعنيين بالتربص المقبل لمنتخب أقل من 20 عاما

استدعى المدرب الوطني لمنتخب أقل من 20 عاما، محمد لاسات، 23 لاعبا، للمشاركة في التربص المقبل المقرر شهر جوان الجاري.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن التربص المقبل، يخص التحضيرات لبطولة كأس العرب، المقررة بين شهري جويلية وأوت، بالسعودية.

كما سيتم خلال هذا التربص، التحضير أيضا، لبطولة لوناف، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 عاما، بمصر 2023.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تلقوا دعوة محمد لاسات، أسماء كل من: