لاسات: نحن جاهزون للنهائي ونريد تقديم وجه مشرّف لكرة القدم الجزائرية

عبّر مدرب اتحاد العاصمة، محمد لاسات، عن عزمه على قيادة فريقه نحو التتويج بلقب كأس الجزائر.

وذلك عندما يواجه شباب بلوزداد في النهائي المرتقب يوم 5 جويلية، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الاثنين، أكد لاسات، أن فريقه جاهز لهذا التحدي الكبير، قائلاً: “ملعب نيلسون مانديلا ملعب عالمي، ويستحق احتضان نهائي كبير. سنبذل كل ما في وسعنا لتقديم مستوى مشرّف يظهر الوجه الحقيقي لكرة القدم الجزائرية”.

وعن منافسه شباب بلوزداد، قال مدرب الاتحاد: “بلوزداد فريق قوي ويتمتع بمستوى عالٍ، وهذا أمر لا يخفى على أحد. لكن طموحنا كبير، وأريد أن نهدي اللقب التاسع لجماهير اتحاد العاصمة الوفية”.

وأضاف لاسات: “لا أركّز كثيرًا على الحسابات، بل على تحفيز اللاعبين وتجهيزهم ذهنيًا وبدنيًا لتقديم أفضل أداء ممكن”.

وتعَدُّ مباراة النهائي المرتقبة مواجهة كروية من العيار الثقيل بين فريقين كبيرين، وسط ترقّب جماهيري كبير لنتيجة مباراة ينتظر أن تكون حماسية ومفتوحة على كل الاحتمالات.