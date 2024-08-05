لاستقرار الأسعار.. ضخ كميات معتبرة من الدجاج في الأسواق

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات. ضخ كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء في السوق الوطنية بأسعار تنافسية. بهدف محاربة المضاربة والحد من الإرتفاع غير المبرر للأسعار.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار ضبط السوق الوطنية وضمان إستقرار أسعار اللحوم البيضاء ومحاربة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار. وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات. ضخ كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء المتواجد على مستوى الشركة الجزائرية. لضبط المنتجات الفلاحية (SARPA) وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB).

ودعت وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات، تجار الجملة و أصحاب القصابات التقرب من هاتين المؤسستين الكائنتين بمفترق الطرق القبة، جسر قسنطينة، بالجزائر العاصمة. أو الوحدات التابعة لهما على مستوى الولايات بغرض التزود بالكميات المطلوبة بأسعار تنافسية.