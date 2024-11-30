لاس بالماس يطيح بـ “البارصا” ويقدم هدية ثمينة للريال

تعرض متصدر “الليغا” الاسبانية، نادي برشلونة، مساء اليوم السبت، لهزيمة مفاجئة، على يد الضيف لاس بالماس، برسم الجولة الـ 15 من الدوري الاسباني.

وتقدم أصحاب الديار، بهدف ساندرو راميريز، عند الدقيقة 49. وعدّل “البارصا” عن طريق رافينيا في الدقيقة 61، غير أن لاس بالماس. عاد ليتقدم من جديد بعدها بـ 6 دقائق فقط، بفضل هدف البرتغالي فابيو سيلفا.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة هذا الموسم لـ “البلوغرانا”. الذين تجمد رصيدهم عند النقطة 34، فيما ارتفع رصيد لاس بالماس. الذي انهزم في 8 وفاز قبل لقاء اليوم في 3 وتعادل في مثلها، إلى 15 نقطة.

ومن دون شك، فإن الغريم ريال مدريد، هو المستفيد الأكبر من سقوط “البارصا”، وهو المتواجد في الوصافة بـ 30 نقطة، ومباراتين متأخرين، أولها غدا الأحد، أمام خيتافي، في الجولة الـ 15. وأخرى أمام فالنسيا، مؤجلة عن الجولة الـ 12.