لاعبان أساسيان من المولودية يغيبان عن مواجهة بارادو

ستشهد تشكيلة مولودية الجزائر، غياب كل من الحارس فوزي شاوشي، واللاعب ديانغ، عن مواجهة نادي بارادو، لحساب الجولة الـ25 من المحترف الأول.

وسيكون غياب الحارس فوزي شاوشي بسبب البطاقة حمراء، التي تلقاها في المباراة التي واجهت فيها المولودية، فريق شبيبة القبائل.

وفي نفس المباراة تلقى اللاعب المالي ديانغ، رابع بطاقة صفراء له، ما سيحرمه من مواجهة نادي بارادو، بصفة آلية.

ورغم وزن كل من شاوشي، وديانغ، في تشكيلة العميد، إلا أنّ ثراء التشكيلة، سيسمح للمدرب كازوني، بإيجاد البديل الأنسب لهذه المباراة.

يذكر أن المباراة التي سيستضيف فيها نادي بارادو مولودية الجزائر، مبرمجة يوم السبت المقبل، إنطلاقا من الساعة الثالثة زوالا، بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.