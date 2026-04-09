لاعبان جزائريان مرشحان لنيل جائزة مارك-فيفيان فوي 2026

كشفت شبكتا RFI وFrance 24 الفرنسيتان، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة مارك-فيفيان فوي لسنة 2026.

وهي الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب إفريقي ينشط في الدوري الفرنسي-الدرجة الأولى “الليغ1”.

وضمت القائمة اسمي لاعبين جزائريين، هما صانع ألعاب نادي باريس أف سي، إيلان قبال، ومدافع نادي ليل، عيسى ماندي. في تأكيد جديد على الحضور اللافت للاعبين الجزائريين في الملاعب الفرنسية هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هوية الفائز يوم 11 ماي المقبل، عقب تصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين مختصين.

ويتم اختيار المتوج بناءً على الأداء الرياضي للاعبين، إضافة إلى سلوكهم خارج أرضية الميدان، وفق المعايير التي تعتمدها الجهة المنظمة.

وسينافس لاعبا “الخُضر” العديد من الأسماء المتألقة هذا الموسم في الكرة الفرنسية، أبرزها بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أولمبيك مارسيليا، ولامين كامارا، لاعب موناكو، ولاعب لانسـ الدولي المالي، سانغاري مامادو.