لاعبان من الجنوب في كل الفئات الشبانية للمنتخبات الوطنية !

قام مدير المنتخبات الوطنية “بوعلام شارف” بجولة إستكشافية على المواهب الشابة في الجنوب الجزائري خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وتنقل شارف رفقة مساعديه إلى ولايات تمنراست، إيليزي، الوادي، الأغواط، وورقلة حيث تم تنظيم عدة تجمعات.

وشملت عملية الإستطلاع عدة فئات عمرية U17، U20 و U21، حيث سمحت هذه الجولة بإكتشاف عدة لاعبين إنتهى بهم المطاف في مختلف المنتخبات الوطنية.

وتضم الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية لاعبين إثنين على الأقل من الجنوب، كما ستكون فئة أقل من 15 سنة معنية هي الأخرى بهذه الجولة الإستكشافية