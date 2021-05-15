لاعبا ليستر سيتي يحتفلان بلقب كاس الإتحاد الإنجليزي برفع العلم الفلسطيني

إحتفل نجما فريق ليستر سيتي بتتويج فريق الثعالب بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي اليوم السبت برفع العلم الفلسطيني بعد نهاية المباراة.

ودعم المسلمان فوفانا وحمزة تشودري، لاعبا ليستر سيتى، القضية الفلسطينية، وذلك عقب الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال على سكان حي “الشيخ جراح” بالقدس، من خلال رفع العلم الفلسطينى فى قلب ملعب “ويمبلي” فى العاصمة البريطانية لندن.

وتوج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على تشيلسي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.