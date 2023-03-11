لاعبة شطرنج جزائرية تدخل تاريخ اللعبة من أوسع الأبواب

تُوجت لاعبة الشطرنج الجزائرية، لينا ناصر، بالبطولة العربية للشطرنج سيدات. وإحرازها لقب أستاذة دولية كبيرة. بعد تفوقها برصيد 7.5 نقطة.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة، بتهنئة لاعب الشطرنج لينا ناصر، على هذا الإنجاز، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في بيان الوزارة:”ألف مبروك لبطلتنا لينا وبالتوفيق إن شاء الله في قادم المنافسات والاستحقاقات الرياضية لتشريف الراية الوطنية”.

يجدر للإشارة، يعد لقب أستاذ دولي كبير، أكبر لقب يحمله لاعب شطرنج ويمنحه الاتحاد الدولي للشطرنج مدى الحياة لمن يستوفي الشروط اللازمة للحصول عليه بتحقيق ثلاث درجات في ثلاث منافسات مختلفة.