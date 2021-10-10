لاعبوا الخضر يحتفلون بإنجاز سليماني

قاسم لاعبوا المنتخب الوطني، زميلهم إسلام سليماني، فرحته بالإنجاز التاريخي الذي حققه في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بمنتخب النيجر.

ونظم لاعبوا الخضر، وأعضاء الطاقم الفني، أمس السبت، حفلا صغيرا بمقر إقامتهم بسيدي موسى، احتفالا بتصدر زميلهم سليماني قائمة الهدافين التاريخيين للخضر.

وتأتي هذه الخرجة من تعداد المنتخب الوطني، ومختلف الأطقم، بهدف ترسيخ هذا الإنجاز الكبير لسليماني، الذي استحسن هذه المبادرة.

يذكر أن اسلام سليماني نصب نفسه الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 37 هدفا، بعد تسجيله ثنائية في مرمى منتخب النيجر.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.ennahar. androidapp