لاعبون بدماء عربية في نصف نهائي مونديال روسيا

رغم خروج المنتخبات العربية من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، إلا أن الدم العربي سيكون حاضرا وبقوة في المربع الذهبي للعرس الكروي العالمي.

حيث سيكون 6 لاعبين من أصول عربية حاضرون خلال نصف النهائي، بالأخص في منتخبي فرنسا وبلجيكا، ويتعلق الامر بكل من:

مرواني فيلايني من منتخب بلجيكا مولود في مدينة إيتربيك، إقليم بروكسل عاصمة بلجيكا، لأب مغربي وأم جزائرية، ويتميز مروان بأسلوب لعبه وقدرته على اللعب في مختلف مناطق الملعب.

ناصر الشاذلي من منتخب بلجيكا، وهو بلجيكي من أصول مغربية ويحمل الجنسيتين، ويلعب في مركز الوسط.

عادل رامي لاعب فرنسي من أصول مغربية، يشغل مركز المدافع، ويلعب حاليا في نادي مارسيليا، حيث انتقل إليه صيف عام 2017 قادما من نادي إشبيلية الإسباني.

نبيل فقير وهو لاعب فرنسي من أصول جزائرية، فوالداه جزائريان هاجرا إلى فرنسا عام 1992، ويلعب حاليا مع نادي ليون الفرنسي.

عثمان ديمبيلي لاعب فرنسي من أب مالي وأم موريتانية، ويلعب عثمان في مركز الجناح ويدافع حاليا عن ألوان نادي برشلونة الإسباني.

كيليان مبابي ولد في بوندي إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في الـ20 من ديسمبر 1998، والده من أصول كاميرونية، ووالدته من جذور جزائرية.