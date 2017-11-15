لاعبون كسبوا ثقة ماجر !

أنهى المنتخب الوطني تربصه بفوز كبير على منتخب إفريقيا الوسطى بثلاثية كاملة، فقد شهد التربص العديد من المفاجئات في تشيكلة ماجر.

البداية ستكون من لاعب إتحاد العاصمة “عبد اللاوي”، الذي كسب العديد من النقاط رغم أنه لعب كظهير أيسر عوض اللعب كقلب دفاع.

فأدائه سواءً ضد نيجيريا أو ضد إفريقيا الوسطى، يؤكد أنه سيكون مستقبل المنتخب إذا ما واصل العمل بهذه الطريقة.

عودة مجاني، للعب في خط الوسط كمسترجع، أعادت الثقة للخط الخلفي ووجوده في التشكيلة وفي مركزه بات مهما جدا مثلما كان عليه الحال في تشكيلة “حاليلوزيتش”.

من جهة أخرى، كادامورو وماندي قدما أداءً راقيا، سواءً ضد نيجيريا أو ضد إفريقيا الوسطى، فالكتيبة الدفاعية كانت جيدة مقارنة بالمباريات السابقة.

فرحات يتأقلم في مركزه الجديد مع ماجر، في حين أن خط الهجوم استعاد عافيته في الفترة الأخيرة بقيادة براهيمي.