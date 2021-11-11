لاعبون يغادرون الأندية ويدخلون سباق رئاسة البلدية

تشهد الإنتخابات المحلية الجزائرية يوم 27 نوفمبر الجاري ترشح العديد من اللاعبين القدامى لرئاسة المجالس الشعبية والبلدية والولائية.

وعرف قائمة الإنتخابات للمجلس الولائي لولاية وهران ترشح اللاعب الدولي السابق داود سفيان عن حركة مجتمع السلم.

كما ترشح الحارس السابق لفريق أهلي برج بوعريريج مروان كيال لإنتخابات المجلس الشعبي الولائي لولاية برج بوعريريج عن القائمة الحرة بركة وفاء ثقة.

بالإضافة إلى اللاعب السابق لفريق مولودية العلمة محمد الأمين فوناس عن جبهة التحرير الوطني في الإنتخابات المحلية القادمة لبلدية العلمة.

وفي نفس السياق عرفت قائمة المجلس الشعبي البلدي لبلدية صالح بوالشعور لولاية سكيكدة ترشح اللاعب السابق فؤاد حمروش الذي سبق له اللعب للعديد من الأندية الجزائرية، على غرار شبيبة سكيكدة ،مولودية العلمة ، حمراء عنابة ، اتحاد عين البيضاء.

واللاعب السابق لفريق إتحاد العاصمة وإتحاد الحراش سفيان حنيستار لرئاسة بلدية حاسي مفسوخ بولاية وهران.

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