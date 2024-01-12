لاعبو أنغولا يعترفون بقوة الخضر قبل الموعد الهام

اعترف لاعبو منتخب أنغولا بقوة المنتخب الوطني الجزائري في تصريحهم للإعلام المحلي المتواجد في بواكي الإيفوارية.

وأكد عدد منهم خلال المنطقة المختلطة، اليوم الجمعة، أن “الخضر” مرشحون بقوة للتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

وقال عدد منهم أن لاعبي المنتخب الوطني يعتبرون نجوما فوق العادة خاصة وأنه ينشطون في مختلف الفرق الأوروبية.

كما قال عدد اخر من اللاعبين أنهم يعرفون جيدا أسماء عدد من اللاعبين أبرزهم محرز وسليماني رغم ذلك أنهم يعولوا على صنع المفاجأة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–