لاعبو «أولمبيك المسيلة» ينزعون أقمصتهم احتجاجا على ترتيب المباريات!

صنعت صورة جماعية لتشكيلة فريق «أولمبيك المسيلة» الناشط في بطولة الجهوي الأول لكرة القدم رابطة باتنة، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لا سيما وأن الفريق يحتل مركز الوصافة بفارق نقطة عن الرائد «شباب عين ياقوت» متصدر المجموعة بـ 62 نقطة، حيث قال مسيرو ولاعبو «أولمبيك المسيلة».

أنهم حققوا نتائجهم من دون كواليس ولا ترتيب لأي مباراة، لكن في المقابل، رُتبت بعض اللقاءات حسب بعض لاعبي ومسيري الفريق للرائد الباتني، ولم يجد لاعبو «الأولمبيك» من طريقة احتجاجية على نتائج الرائد إلا وضع الأقمصة فوق أرضية ملعب «طولڤة»،.

ورغم ذلك لم يفقد الفريق الأمل في تحقيق صعود تاريخي في حال حدوث أي مفاجأة، علما أن البطولة لم يتبقَ منها إلا جولة واحدة يستضيف فيها الرائد «عين ياقوت» فريق «ترجي أريس»، فيما يتنقل الوصيف «أولمبي المسيلة» إلى الجار «جامعة باتنة».

هذا وأكد أحد مسيري فريق المسيلة بأن الاحتجاج جاء عفويا بعد سماع نتيجة «شباب عين ياقوت» بالمستضيف «شباب مولودية المسيلة»، والذي انهزم بثلاثة أهداف لهدف في ملعب المسيلة، وسبقتها نتيجة أخرى في ملعب «عين الحجل»، أين انهزم «الحجيلية» في ملعبهم وأمام أنصارهم بنفس النتيجة، حيث قال المتحدث: «هذا ما ولّد الشك لدى لاعبينا بأن النتيجتين مرتبتين، غير أن تبريرات المسؤولين جاءت عكس ذلك، بحكم مقاطعتهم للتدريبات والمشاكل المادية وغيرها»، وأكد بأن البطولة سارت بطريقة مقبولة من دون تجاوزات تشكك في تسيير مسؤولي الرابطة الجهوية بباتنة.