لاعبو أولمبي الشلف يجمعون :”سعداء ونهدي الفوز للأنصار”

ابدى لاعبو أولمبي الشلف سعادتهم الكبيرة عقب التتويج بكأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد ابرزهم بلعربي وزناسي.

وقال اللاعب كمال بلعربي في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “بفضل الجمهور، لم نخيّب، نهدي التتويج لأنصار اولمبي الشلف”

كما أضاف بلعربي “استطعنا الفوز و العقوبة لألقاب أخرى، فريقنا يستهل التتويج”

وختم ” في الاخير،نشكر اللاعبين والطاقم الفني والطبي واللاعبين”.

إلى جانب ذلك، قال حميدة زناسني عن التتويج “بالتوفيق لوفاق سطيف، واجهت سابقا شباب بلوزداد و فازوا أمامي لكن اليوم عرفت كيفية الرد رفقة فريقه أولمبي الشلف”.

وختم هو الاخر”مبروك علينا التتويج وأشكر الجميع في ولاية الشلف”.

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