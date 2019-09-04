لاعبو إتحاد العاصمة يحتجون على وضعية فريقهم

قرر لاعبو إتحاد الجزائر، توقيف نشاطاتهم منذ مباراة جمعية عين مليلة الأخيرة، كطريقة احتجاج منهم على الوضعية التي آلى إليها النادي.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد عبر الفايسبوك، فقد جاء هذا القرار من اللاعبين بعد عقدهم إجتماعا مع الطاقم الفني والأمين العام للنادي.

وأضاف ذات المصدر، أن اللاعبين سيكونون على موعد مع حصة الإسئناف المقررة اليوم الأربعاء في حدود الساعة 17:30

على أن يتدربوا مجددًا غدًا الخميس قبل توقيف النشاط، مؤكدين على ان هذا القرار لاعلاقة له بالإدارة ولاالمشجعين ولاالنادي نفسه.

تجدر الإشارة أن اللاعبين لم يتلقوا اجورهم خلال 6 اشهر، في حين الجدد لم يتلقوا أي راتب منذ وصولهم للنادي، بسبب الأزمة التي ضربت بيت الإتحاد.