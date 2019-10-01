لاعبو إتحاد عنابة يقاطعون التدريبات لهذا السبب !!

قاطع لاعبو فريق إتحاد عنابة الحصة التدريبية التي كانت مقررة أمسية اليوم الثلاثاء بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية.

ورفض أشبال المدرب كمال مواسة تلقي أجرة شهر ونصف فقط التي قدمها رئيس النادي الهاوي مطالبين بكامل مستحقاتهم المالية.

ووعد الرئيس اللاعبين بتكملة المبلغ المتبقي في الأيام المقبلة لكنهم رفضوا ذلك خاصة وأنهم دخلوا شهرهم الثاني دون تلقي أي سنتيم.

الحصة عرفت حضور بعض المناصرين للإستفسار عن الهزيمة الأخيرة داخل الديار ضد أولمبي ارزيو لحساب الجولة السادسة من المحترف الثاني.

وأكد رئيس الفريق أنه ينتظر ملاقاة والي الولاية توفيق مزهود غدا الأربعاء لحل الأزمة المالية علما أن مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة ضخت إعانة مالية كبيرة قدرت ب 3 مليار سنتيم في حساب النادي.