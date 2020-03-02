لاعبو إتحاد عنابة يُطردون من مقر إقامتهم

قررت إدارة مركب ” ميموزا بالاس” طرد لاعبي الفريق العنابي من مقر إقامتهم بالفندق.

وجاء هذا القرار، على خلفية الأحداث التي عرفها الفندق عقب لقاء العلمة الذي خسره الفريق العنابي بثلاثية على أرضية ميدان 19 ماي.

وتنقل مجموعة من الأنصار إلى الفندق و قاموا بشتم اللاعبين و الإدارة، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل الفندق.

ودفع ببعض الزبائن المغادرة في ساعة متأخرة من الليل، و هو ما قد يؤثر على سمعة المركب مستقبلاً.

تصرف الأنصار دفع إدراة مركب “ميموزا بلاس” إلى طرد اللاعبين وإخراجهم من الفندق بصفة رسمية.

وهو ما أكده مدير المركب لـ “النهار اون لاين”. هذا وقد أكد المدير العام لمركب “ميموزا بلاس” أن ديون الفندق تجاه إدارة الفريق العنابي تقدر بـ 900 مليون سنتيم.