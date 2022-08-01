لاعبو اتحاد العاصمة يرفضون التنقل لتركيا والإدارة تعقد اجتماعا طارئاً

قرر لاعبو فريق إتحاد العاصمة والمدرب جميل بن واحي، عدم التنقل لمطار هواري بومدين، للسفر لتركيا لإجراء التربص التحضيري للموسم المقبل.

ويعود سبب رفض اللاعبين والمدرب بن واحي التنقل للمطار، للسفر لتركيا، لمستحقاتهم العالقة من الموسم الماضي.

ومن جهتها،أعلنت إدارة فريق إتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، عن عقدها لاجتماع، لتوضيح عدة أمور متعلقة بالفريق.

وحسب ماورد في الصفحة الرسمية للفريق، عبر الفايسبوك، فإن الإجتماع، سيكون على الساعة الـ17.00، بالمدرسة العليا للفندقة بعين بنيان.