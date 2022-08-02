لاعبو اتحاد العاصمة يرفضون قرار الإدارة ويتضامنون مع المدرب بن واحي

قام عشية أمس الإثنين، لاعبو إتحاد العاصمة، بإصدار بيان توضيحي، بشأن الأحداث الأخيرة التي عاشها الفريق مؤخراً.

وصدر هذا البيان، من قبل 14 لاعباً من الفريق، الذين رفضوا التنقل لتركيا لخوض التربص التحضيري للموسم المقبل.

وكشف بيان اللاعبين، عن وجود معلومات خاطئة، في الندوة الصُحفية التي عقدها رئيس مجلس الإدارة، عشية أمس الإثنين.

كما جاء هذا البيان، كرد على قرار إدارة الفريق، القاضي بإحالة المدرب جميل بن واحي لمجلس التأديب، ومنعه من الاشراف على الحصة التدريبية أمس الإثنين.

ورفض اللاعبون، التدخل في شؤون الطاقم الفني،كما أضاف بيان اللاعبين، أنهم لم يجدوا أطقم رياضية للتدرب.

للإشارة، تم إرسال نسخ من البيان، لإدارة النادي، ولإتحاد الجزائري لكرة القدم، والرابطة المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة.