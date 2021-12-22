لاعبو الأهلي المصري يصدمون المغاربة ويتضامنون مع فلسطين

سار فريق الأهلي المصري على ذات نهج المنتخب الوطني الجزائري ليحتفل بالعلم الفلسطيني سهرة اليوم الأربعاء.

خرجة عناصر نادي القرن في القارة السمراء وعلى رأسهم اللاعب محمود كهربا جاءت عقب التتويج بكأس السوبر الافريقي.

ورفع لاعبي الأهلي العلم الفلسطيني للاحتفال به في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المحتل من الكيان الصهيوني.

وتوج المارد الأحمر بلقب السوبر الافريقي بعد فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي بركلات الترجيح 6-5 عقب انتهاء الوقت الرسمي بهدف لهدف.

وتُعتبر هاته الخرجة من الأهلي المصري صادمة للحكومة المغربية الغارقة في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.