لاعبو الاتحاد يكتسحون تشكيلة إياب ربع نهائي الـ”كاف”

اكتسح لاعبو اتحاد العاصمة، التشكيلة المثالية لدور إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء. اليوم الاثنين، تشكيلته الخاصة بإياب ربع نهائي الـ “كاف” والتي عرفت تواجد 4 لاعبين من الاتحاد.

واختير ضمن التشكيلة المثالية، كل من الظهيرين الأيمن والأيسر. سعدي رضواني ونبيل عمارة، إلى جانب كل من متوسط الميدان عبد الرحمن باشا. وصاحب ثنائية الفوز على ريفرز النيجيري، عبدولاي كانو. صاحب أعلى تنقيط بـ 9.3

للإشارة فإن الاتحاد فاز أمس الأحد، بثنائية نظيفة على ريفرز. بعدما كان قد انهزم في الذهاب بنيجيريا بهدف من دون رد. ليحجز بذلك، مقعدا في المربع الذهبي.

وسيلاقي حامل اللقاء في نصف نهائي الـ”كاف” فريق نهضة بركان المغربي. وتلعب مباراة الذهاب بالجزائر على أن تقام مباراة العودة بالأراضي المغربية.