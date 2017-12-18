لاعبو “البارصا” يرفضون أداء “باسيلو” في كلاسيكو الأرض

أنهى مسؤولو “البارصا” الجدل، بخصوص الممر الشرفي للاعبي الريال خلال كلاسيكو الأرض السبت المقبل، وقرروا عدم إقامته في ملعب بيرنابيو.

وكشف مدير العلاقات في برشلونة “غيليرمو أمور”، أن لاعبي فريقه لن يؤدوا “الممر الشرفي” لريال مدريد في الكلاسيكو.

وهذا في تصريح نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، عقب فوز برشلونة على ديبورتيفو لاكولونيا برباعية أمس الأحد.

وقال: “الممر الشرفي نقوم بها عندما يفوز الفريق بلقب الليغا أو رابطة الأبطال، والريال لم يفز بأي منهما”.

كما أكد أن ريال مدريد فاز بكأس السوبر الأوروبية على مانشستر يونايتد مؤخرا، لكن لم يقم له ممر شرفي في المباراة التي أعقبتها في “الليغا”.

وطالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبي “البارصا” بممر شرفي في المباراة الكلاسيكو السبت المقبل.