لاعبو البطولة يشتكون: ” التدريبات الفردية غير كافية”!

يواجه لاعبو البطولة الوطنية صعوبات كبيرة في تطبيق برنامج التدريبات الفردية خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه إنتشار فيروس كورونا في العالم.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات بعض اللاعبين بخصوص الصعوبات التي يواجهونها في تطبيق برنامج التدريبات الفردية.

ويعتقد قائد فريق جمعية وهران الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم الطيب برملة أنه “على الرغم من حسن نية اللاعبين في تطبيق برامج الإعداد الفردي بدقة، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل احترامه لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها إغلاق جميع المنشآت الرياضية، مضيفا أن اللاعبين الذين يقطنون العمارات هم الأكثر تضررا”.

ويذهب حارس مرمى مولودية الجزائر (الرابطة الأولى) عثمان طوال إلى نفس الرأي، مشيرا أنه كاد أن يتوقف عن التدريب بعد تمديد ساعات الحجر المنزلي في العاصمة، لأنه يسكن في عمارة وضيق المكان لا يسمح له بالتدرب الجيد والمكثف.

من جهته يقول المدافع الأيمن لاتحاد الجزائر (الرابطة الأولى) صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب الوطنية والدولية، ربيع مفتاح ، أن جائحة فيروس كورونا قد قلبت رأسا على عقب وتيرة الحياة اليومية للاعبين، سيما وأنهم اعتادوا على أسلوب حياة خاص جدًا، تتميز بديناميكية مستمرة.

وواصل موضحا أنه “من غير المألوف حقًا أن تكون محصورًا بين عشية وضحاها بعدما اعتدنا على التنقلات داخل الوطن وخارجه. لكن علينا أن نتكيف مع الوضع الجديد، لأن صحة الإنسان أكثر أهمية ويجب علينا جميعا أن نساهم في هذه المعركة ضد الفيروس من خلال احترام توصيات المتخصصين والسلطات العمومية”.

أما المهاجم الجديد لمولودية وهران (الرابطة الأولى)، عبد الحق عبد الحفيظ، استغل تعليق المسابقات للعودة إلى مسقط رأسه ببشار، وهو بدوره يعترف بالصعوبات التي يلقاها في التكيف مع هذا الوضع غير المسبوق.

وتابع بقوله “قبل تشخيص الحالات الأولى لفيروس كورونا في بشار، احترمت تدابير الحجر بقضاء أغلب أوقاتي في المنزل الذي لا أغادره إلا للقيام ببعض المشتريات. وفي الفترة الأخيرة، ازداد حرصي على تجنب مغادرة البيت، بل أن تدريباتي كلها أجريها به”, معترفا في نفس الوقت بأن “التدريب الفردي لن يكون كافيا وأن البقاء بدون منافسة لأكثر من شهر سيجبرنا بالتأكيد على إعادة كل التحضيرات، لأن تدريباتنا الحالية تساعد فقط على الاحتفاظ باللياقة البدنية تحسبا لاستئناف التدريبات الجماعية”.