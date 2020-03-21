لاعبو البطولة يفشلون في تطبيق برنامج التدريبات الفردية

إشتكى لاعبو الرابطة المحترفة لركة القدم، من الصعوبات التي واجهوها في تطبيق برنامج التدريبات الفردية التي ألزمته المديرية الفنية لكرة القدم على الأندية.

وكان حارس مولودية الجزائر عثمان طوال قد أكد أنه يواجه صعوبات كبيرة في تطبيق برنامج التدريبات الفردية، بسبب ضيق المساحة في المنزل ما يجبره على القيام ببعض التمارين الفردية خارج البيت على الساعة الثانية فجرا.

هذا ويواجه لاعبو البطولة صعوبات كبيرة للعثور على قاعة تدريبات، بعد غلقها بقرار من طرف وزارة الشباب والرياضة خوفا من إنتشار فيروس كورونا المتجدد.